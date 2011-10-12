Денежные средства, почти 200 миллионов долларов, которые бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко по решению Печерского райсуда Киева обязана возместить "Нафтогазу Украины", пойдут на оплату поставок российского газа.

Об этом заявил сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Печерский районный суд Киева во вторник, 11 октября, приговорил экс-премьера Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и обязал ее возместить "Нафтогазу" убытки в размере 189,5 млн долларов.