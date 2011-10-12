Строительство плавучей AЭС возобновится. Росатом вновь профинансирует работ по строительству плавучей АЭС на Балтийском заводе.

На встрече трудового коллектива Балтийского завода с вице-премьером Дмитрием Козаком было подписано два документа: один из них касался урегулирования вопросов с Росатомом по поводу оплаты строительства плавучей атомной станции. Под гарантией ОСК Росатом возобновляет финансирование работ, и первый транш — 1,5 млрд рублей — поступит на завод уже завтра.

Второй документ касается передачи Балтийскому заводу заказа на строительство большого ледового снабженца.

Президент ОСК Роман Троценко, этот заказ обеспечит завод работой до конца года, и приступать к его выполнению можно будет уже с 17 октября. Поступление заказов на 2012 год заводу также обещано, передает Фонтанка.ру.

Добавим, что на сегодняшний день на Балтийский заводе сложилась довольно тяжелая ситуация, предприятие погрязло в долгах, через суды у него требуют около полумиллиарда рублей, а рабочие давно грозятся остановить работу.