Путин: США паразитируют на монопольном положении доллара, это плохо для всех

В Пекине во вторник председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью китайским СМИ, что США паразитируют на монопольном положении доллара как почти единственной мировой валюты.

"Это плохо для мировой экономики и для США. Это расслабляет и ведет к нарушению финансовой дисциплины", - сказал Владимир Путин во время интервью агентству "Синьхуа" и первому каналу Центрального телевидения Китая, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Путин также отметил, что сейчас Федеральная резервная система (ФРС) США скупает казначейские обязательства и "просто печатает деньги".

"Не хочется давать никому оценки, но нам они в свое время так себя вести не советовали. Эти вещи иногда являются необходимыми, но такая политика должна иметь определенные ограничения", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что его слова не должны восприниматься "как огульная критика и желание кого-то в грязи замарать".

"Все страны сталкиваются с проблемами, нужно вместе с европейскими и американскими коллегами, например, в рамках большой двадцатки, подумать, как из этой ситуации выходить, найти общее согласованное решение", - сказал премьер.