Первым покупателем лайнеров VIP- версии Sukhoi стала швейцарская авиакомпания

Первым покупателем авиалайнеров Sukhoi Business Jet стала швейцарская авиакомпания Comlux. По данным российского холдинга "Сухой", сумма контракта составила 200 миллионов долларов.

Отметим, швейцарская авиакомпания купила два авиалайнера и заключила опционный контракт на поставку еще двух Sukhoi Business Jet. Авиалайнер VIP- версии оснащен баром, офисными помещениями, ванной и спальнями. Самолет также отличает просторный и "ультратихий" салон.

Поставка первых двух российских самолетов запланирована на 2014 год. До начала полетов внутренний дизайн самолетов будет создан подразделением Comlux в США, которое отвечает за сдачу в эксплуатацию авиалайнеров. Швейцарская авиакомпания, специализирующаяся на перевозках бизнес-класса, предполагает, что такой самолет заинтересует ее клиентов. Авиалайнер разработан российским холдингом "Сухой" и итальянской Alenia Aeronautica.