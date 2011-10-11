Первую АЭС в Беларуси построит Росатом

Несмотря на события в Фукусиме, российский «мирный атом» продолжает свое шествие по планете: уже принято решение строительстве атомной станции в Турции. Российские высокие технологии расходятся по миру: атомную станцию российского производства решено строить в Республике Беларусь. Для размещения АЭС выбрана Островецкая площадка в Гродненской области.

И сегодня, 11 октября, как уже сообщали «АН-онлайн», подписано Контрактное соглашение по сооружению двух энергоблоков АЭС на территории Республики Беларусь. Его подписали ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ), компания Госкорпорации «Росатом» и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь). Со стороны заказчика соглашение подписал директор ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» Михаил Филимонов, со стороны генерального подрядчика строительства – президент ЗАО «Атомстройэкспорт» Александр Глухов.

Контрактное соглашение определяет основные положения Генерального контракта на строительство «под ключ» двух энергоблоков АЭС общей мощностью до 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Белорусская АЭС будет сооружаться на условиях полной ответственности генерального подрядчика.

Базой сооружения первой Белорусской АЭС станет проект АЭС-2006, разработанный Санкт-Петербургским «Атомэнергопроектом» (СПбАЭП). Этот проект, по которому в настоящее время строится, в частности, Балтийская АЭС, является эволюционным развитием Тяньваньской АЭС в Китае. Станция успешно работает с 2007 года. Тяньваньская АЭС – это первый и очень эффективный опыт совместной работы СПбАЭП и Атомстройэкспорта. По признанию ведущих мировых экспертов, Тяньваньская АЭС – самая надежная и безопасная АЭС из всех действующих в мире. Высокая надежность Тяньваньской АЭС подтверждается с начала ее коммерческой эксплуатации. Еще в августе 2010 года в Ляньюньгане, на Симпозиуме участников сооружения Тяньваньской АЭС китайская сторона заявила: на станции установлен рекорд среди эксплуатирующихся в КНР атомных станций по длительности безостановочной эксплуатации в период первого топливного цикла. К сегодняшнему дню АЭС произвела более 66 млрд. КВт-ч.

Первая очередь Тяньваньской АЭС включает в себя два энергоблока с реакторными установками ВВЭР электрической мощностью 1060 МВт каждая. В техническом плане Тяньваньская АЭС представляет собой уникальное сочетание лучших российских и европейских технологий. И соответствует всем международным нормам по ядерной и радиационной безопасности. Здание реактора укрыто двойной оболочкой: внутренняя герметичная оболочка исключает проникновение радиации в окружающую среду, а наружная – предназначена для защиты реактора от нежелательных внешних воздействий. В Тяньваньской АЭС использованы четыре активных канала систем безопасности (дублирующих друг друга), плюс – впервые в мире – ловушка расплава. В случае гипотетической аварии с расплавлением активной зоны расплав топлива будет надежно удерживаться ловушкой, не допуская выхода активности за пределы герметичного объема. На станции действует передовая цифровая система контроля и управления, поставленная фирмой «Сименс».

С учетом недавних трагических событий в Японии хотелось бы отдельно отметить следующие особенности проекта АЭС-2006 для площадки Белорусской АЭС. В проект заложено максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) 7 баллов по шкале MSK-64, а также защита от разнообразных внешних воздействий. Вероятность цунами для площадки Белорусской АЭС исключена. Предусмотрено резервирование по дизель-генераторам, по всем насосам и по водоснабжению. Технические решения, реализованные в проекте, обеспечивают охлаждение активной зоны реактора в случае аварии (за счет ловушки расплава). В проекте предусмотрена двойная защитная оболочка здания реактора, система удаления водорода, системы пассивного отвода тепла. Система охлаждения с градирнями и брызгальными бассейнами на Белорусской АЭС позволит обеспечивать бесперебойную работу с использованием местных водных ресурсов.

В целом очень важно понимать, чем для Республики Беларусь является проект сооружения первой национальной АЭС. Во-первых, он окажет большое влияние на экономику страны. Это серьезные инвестиции в экономику Беларуси. И если сравнить объем вложений по проекту с национальным ВВП, то можно лучше понять, насколько мощным будет позитивный эффект для развития промышленности Республики. Без сомнения, сооружение АЭС - один из самых крупных, если не самый крупный инвестиционный проект страны сегодня. Это эволюционное развитие национальной системы энергообеспечения, появление мощного, надежного, стабильного источника электроэнергии. Атомная станция – это проект особого интеллектуального уровня. Это высокие технологии, высококвалифицированный персонал для обслуживания АЭС и ее инфраструктуры. Государство, становясь обладателем таких технологий, поднимает свой статус. Во-вторых, атомная станция – это принципиально иная, более высокая степень безопасности государства.

Проект Белорусской АЭС соответствует требованиям действующих законодательных и нормативных документов в области использования атомной энергии РФ с учетом рекомендаций МАГАТЭ, требований EUR. Проект отличается повышенными характеристиками уровня ядерной, радиационной, технической и экологической безопасности АЭС, а также технико-экономическими показателями.

Справка «АН»

28 ноября 2008 г. Правительство Республики Беларусь обратилось в Правительство Российской Федерации с посланием, в котором отметило, что белорусские специалисты отдают предпочтение российскому проекту АЭС. И предложило приступить к реализации проекта. 28 мая 2009 г. в Минске было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

15 марта 2011 года в Минске в ходе заседания Совета Министров Союзного государства было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» сегодня объединяет более 270 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса и атомный ледокольный флот(единственный в мире). Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает более 40% электроэнергии в европейской части страны. Росатом имеет лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий. Росатом занимает первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых в мире АЭС за рубежом, второе место в мире по запасам урана и пятое место в мире по объему добычи. И четвертое место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивает 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. Генеральный директор ГК «Росатом» - Сергей Кириенко.