Доллар во вторник рухнул, аж на 58 копеек

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на торгах единой торговой сессии ММВБ по состоянию на 11:30 мск упал на 58,26 копейки и составил 31,4270 рубля.



Средневзвешенный курс в понедельник составлял 32,0096 рубля за доллар. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к 11:30 снизился на 27,40 копейки - до 42,8591 рубля. Евро впервые с 22 сентября оказался на ММВБ ниже отметки в 43 рубля, об этом сообщает Финмаркет.



Курс рубля растет из-за снижения доллара и евро, по отношению к бивалютной корзине рубль окреп. Ее стоимость снизилась на 45 копеек и составила 36,57 рубля по сравнению с понедельником, когда ее стоимость составляла 37,02 рубля. Цены на нефть также растут. Так, нефть марки Brent во вторник торгуется на уровне $108 за баррель.