Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Китай

Глава правительства России Владимир Путин прибыл во вторник с двухдневным рабочим визитом в Пекин, где состоятся переговоры с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао, на которых будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также взаимодействие в рамках ООН и ШОС.

Предполагается, что стороны подпишут крупный пакет межгосударственных и корпоративных документов, на сумму около 7 миллиардов долларов США.

Во второй день визита Путин встретится с председателем КНР Ху Цзиньтао и главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.