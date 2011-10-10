Российские биржевики отказались от рождественских каникул
10 октября 2011, 21:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Российские биржи с 2012 года будут работать в новогодние праздники, сообщил в понедельник первый зампредседателя Центробанка Алексей Улюкаев по итогам заседания Совета при президенте по развитию финансового рынка.
По его словам, решено, что уже в январе предстоящего года Банк России будет обеспечивать необходимые расчеты. "При необходимости будут проводиться валютные интервенции", - заявил Улюкаев.