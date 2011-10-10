Российские биржевики отказались от рождественских каникул

Российские биржи с 2012 года будут работать в новогодние праздники, сообщил в понедельник первый зампредседателя Центробанка Алексей Улюкаев по итогам заседания Совета при президенте по развитию финансового рынка.

По его словам, решено, что уже в январе предстоящего года Банк России будет обеспечивать необходимые расчеты. "При необходимости будут проводиться валютные интервенции", - заявил Улюкаев.