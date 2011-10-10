Центробанк: вероятность укрепления рубля выше, чем вероятность его ослабления

Центробанк продолжает поддерживать рубль и не прогнозирует резких колебаний его курса, невзирая на неопределенность на мировых финансовых рынках, заявил глава ЦБР в понедельник на совещании с участием президента России.

Российский рубль в последнее время демонстрирует стабильность, сказал Сергей Игнатьев.

"Особых рисков для валютного курса рубля я не вижу. Скорее наоборот даже, я предполагаю, что вероятность укрепления рубля выше, чем вероятность его ослабления при сохранении тех цен на нефть, которые сейчас сложились. Центральный банк продолжает проводить валютную интервенцию, он сейчас продает иностранную валюту с целью предотвращения резких колебаний курса рубля. Правда, объемы этой продажи несколько снизились. И мы предполагаем, что ситуация не ухудшится", сообщил Сергей Игнатьев Дмитрию Медведеву.

Руководитель главного банка страны также заявил, что в случае возникновения дефицита ликвидности в банковской системе России ЦБР готов предоставить финансовым организациям страны до триллиона рублей.