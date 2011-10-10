Госдума приняла закон, и россияне смогут досрочно погашать кредиты и ипотеку

Депутаты Госдумы приняли поправки в статьи 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, благодаря которым россияне-заемщики смогут досрочно погашать банковские кредиты.

Отметим, заемщик, взявший кредит в банке, имеет право досрочно погасить заем – частично или полностью. Для этого он должен уведомить кредитора не меньше чем за 30 дней. Соответственно, проценты теперь можно платить лишь за фактический срок пользования кредитом.

Изменения условий распространяются на все формы розничных кредитов, в том числе, ипотеку. Закон будет иметь обратную силу: все заемщики, кто до принятия поправок не успел рассчитаться с кредитом, взятым для личного, семейного или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, – смогут досрочно погасить свой заем без каких-либо санкций.

Известно, что наши соотечественники нередко выступали против существующих банковских правил, ограничивающих досрочное погашение кредитов. Отметим, переплаты по ипотеке в России – огромные. В пояснительной записке к законопроекту, говорится, что квартира, купленная в ипотеку на 20 лет, обойдется в два раза дороже, чем та же жилплощадь, приобретенная единовременно.

По мнению экспертов, изменение в законе может серьезно повлиять на банковскую политику: в ближайшее время она может измениться в зависимости от возникших условий. Аналитики считаю, что у банков уменьшится прибыль, в связи с этим они могут попытаться поднять кредитные ставки. Специалисты также считают, что вернуть средства как можно скорее, реально сделать смогут не более 5-7 % граждан. Особенно это касается ипотеки.