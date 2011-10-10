Минфин: если цены на нефть упадут ещё, придётся начать тратить Резервный фонд

В случае снижения цены на нефть, заявил и.о. главы Минфина Антон Силуанов, у России будет два пути решения проблемы: использовать Резервный фонд или уменьшить расходы, в первую очередь, на новые программы.

"Если будет цена на нефть на уровне где-то 60 долларов за баррель, то дефицит бюджета составит где-то 5,4% ВВП", — сказал Силуанов. Он добавил, что об этом свидетельствуют результаты стресс-тестирования, проведенного Минфином.

Проект бюджета РФ на 2012 год рассчитан исходя из цены на нефть марки Urals в 2012 году в 100 долларов за баррель, темпа роста ВВП — 3,7%, объема ВВП — 58,683 триллиона рублей.

На 2013 год эти показатели закладываются в 97 долларов за баррель, 4% и 64,803 триллиона рублей, на 2014 год — 101 доллар за баррель, 4,6% и 72,493 триллиона рублей соответственно.

Если среднегодовая цена на нефть снизится до 90 долларов за баррель, дефицит бюджета составит 2,5% ВВП.

По словам Силуанова, данный стресс-прогноз Минфин рассчитывал не привязывая к какому-либо конкретному году, а исходя из сложившейся макроэкономической и бюджетной ситуации.

И.о.министра финансов отметил, что в случае, если произойдет резкое снижение цены на нефть в ближайшую трехлетку, то "мы не сможем увеличивать средства, направляемые в Резервный фонд, а наоборот будем тратить Резервный фонд".

Он пояснил, что, если подобная ситуация сложится несмотря на благоприятные прогнозы, то России придется рассмотреть возможность изменения расходных программ.