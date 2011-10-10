Дворкович: Россия ждет от Европы принятия стратегии выхода из кризиса

При необходимости Россия может принять участие в стратегии выхода европейских стран из кризиса. Россия ждет, пока страны Европы объявят конкурентную стратегию, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович.



"Мы ожидаем, когда европейские страны объявят конкретную, понятную стратегию выхода из кризиса. Если в рамках этой стратегии будет необходима поддержка со стороны России и других стран БРИКС, мы готовы эту поддержку оказать", - отметил Дворкович. Ранее вопрос об участии России в выкупе испанских долговых бумаг обсуждался на встрече Алексея Кудрина и Сергея Лаврова с первым вице-премьером правительства Испании Еленой Сальгадо, передает "Интерфакс".