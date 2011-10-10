«Авианова» прекратила операционную деятельность

Авиакомпания «Авианова» прекратила свою операционную деятельность. Прекращение деятельности авиаперевозчика связано с ухудшением финансово-экономического состояния.



Операционная деятельность прекращается с 00:01 по мск 10 октября, передает Интерфакс. В минувшую пятницу «Авианова» сообщила о том, что в период с 3 по 7 октября авиакомпания перевезла 11,926 тыс. пассажиров на всех направлениях маршрутной сети. Всего компания планировала перевезти 27 тысяч пассажиров. Владельцы авиакомпании-дискаунтера — инвестиционное подразделение А1 (им принадлежит 51%) и американский инвестфонд Indigo Partners.