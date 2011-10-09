Кризис не пройдет бесследно для США, Европы и Китая: стагнация в мировой экономике продлится до 2013 года. С таким прогнозом выступил в воскресенье заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач.

По его мнению КНР уже не удастся сохранить позицию локомотива цен на сырье.

"Россия тоже не будет "тихой заводью", - продолжил Клепач, сообщает радио "Маяк". - Но по сравнению со стагнирующей Европой, у нас есть шанс на развитие и "русское чудо" может состояться".

В целом характеризуя мировую экономическую ситуацию после кризиса замглавы МЭРТ отметил, что "никто не предполагал таких масштабов" и призвал извлечь опыт из прошлых ошибок.