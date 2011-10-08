Через месяц в Белоруссии валюту будут продавать по паспорту

Через месяц валюту в Белоруссии будут продавать по паспорту. В стране вводится регистрация паспортных данных лиц, приобретающих иностранную валюту за белорусские рубли в обменных пунктах и кассах банков.



Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также валюту можно будет купить, предъявив вид на жительство, удостоверение беженца, паспорт гражданина иностранного государства. Уточняется, что паспортные данные физических лиц будут поступать в межбанковскую централизованную электронную базу данных по учету иностранной валюты, передает ИТАР-ТАСС.