Медведев побывал на модернизированной Краснодарской ТЭЦ

Президент России Дмитрий Медведев начал рабочую поездку по Краснодарскому краю. Глава государства посетил модернизированную Краснодарскую ТЭЦ. Медведев оценил масштабы новой парогазовой установки.



Реконструкцию Краснодарской ТЭЦ ведет компания "ЛУКОЙЛ". Как рассказал руководитель компании Вагит Алекперов, новая парогазовая установка позволяет использовать в два раза меньше топлива, чем раньше, при этом пропорционально снижаются выбросы вредных веществ. Дмитрий Медведев поинтересовался количеством работающих на станции. Президент выяснил, что всего на ТЭЦ трудятся 600 человек, а в новом блоке - 150. Президент также расспросил сотрудников о размерах зарплат, которые в среднем составляют 32 тысячи рублей в месяц.