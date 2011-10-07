Федеральная антимонопольная служба России сообщила в пятницу о возбудении дел в отношении ТНК-BP и "Башнефть" из-за роста цен на топливо в период начиная с марта 2011 г.

ФАС обвиняет их в нарушении закона о защите конкуренции, на АЗС этих компаний зафиксировано необоснованное повышение цены на бензин на 30%.

По данным мониторинга ФАС, сводкам информационно-аналитических агентств, информации участников рынка и СМИ, начиная с марта 2011 года наблюдается рост цен на автомобильные бензины, при этом рост цен на нефтепродукты в разрезе нефтяных компаний происходил неравномерно, отмечает ФАС.

"Максимальный рост отпускных цен заводов на автомобильные бензины отмечен у ОАО "ТНК-BP Холдинг" и ОАО "АНК "Башнефть" (на отдельные виды автомобильных бензинов рост цен составил более 30%)", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на данные энергетического агентства Platts, ФАС указывает, что на мировом рынке в мае 2011 года отмечено снижение цены на бензин марки "Премиум". При этом на НПЗ, входящих в группу лиц "ТНК-ВР Холдинг" и "Башнефть", отмечен рост цен, значительно превышающий рост мировых котировок, отмечает ведомство.

"ФАС России считает недопустимым, когда оптовые цены топлива НПЗ выше не только уровня цен "нетбека", но и уровня мировых цен. Поддерживая цены на монопольно высоком уровне, указанные нефтяные компании не только ущемляют интересы потребителей, но и ограничивают возможность свободного оборота нефтепродуктов на оптовом рынке в границах Российской Федерации. Подобные действия особенно негативно сказываются в период, когда на НПЗ других нефтяных компаний проводится ремонт", – приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

ФАС сообщила, что в настоящее время "детально изучает материалы, о дате рассмотрения дел будет сообщено дополнительно".

Напомним, в рамках расследования антимонопольных нарушений, допущенных нефтяниками на рынке топлива, ФАС возбудила уже три волны дел. Причем третья волна была возбуждена в феврале 2011 года, в рамках нее штрафы будут наложены на ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и "Газпром нефть".

Глава ФАС Игорь Артемьев говорил 13 сентября, что ведомство примет решение по размерам этих штрафов через две недели. Указанные три компании в августе были признаны виновными в завышении цен на дизтопливо в конце 2010 года - начале 2011 года.

В ходе первых двух волн разбирательств из-за неоправданного завышения цен на нефтепродукты под санкции ФАС попали четыре компании – "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", ТНК-ВР. Ведомство заключило несколько мировых соглашений с нефтяными компаниями, снизив свои первоначальные претензии до 15 млрд рублей.