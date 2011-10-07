«Газпром» получил лицензию на Ковыктинское месторождение в Восточной Сибири

Компания "Газпром" получила лицензию на добычу углеводородного сырья и геологическое изучение недр на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, одном из крупнейших в Восточной Сибири.



Лицензия переоформлена на Газпром в соответствии с решением Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). 1 марта 2011 года компания выкупила с аукциона обанкротившуюся "РУСИА Петролеум", являвшейся владельцем лицензии на разработку Ковыктинского месторождения. За имущественный комплекс компании Газпром заплатил 25,8 млрд руб. при стартовой стоимости более 15 млрд руб, передает РБК.