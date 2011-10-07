Кадры для турецкой АЭС

В Москву прибыли студенты из Турции. Они будут обучаться по специальности «АЭС: проектирование, инжиниринг и эксплуатация». Проект осуществляется в рамках Межправительственного соглашения, которое было подписано 12 мая 2010 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой республики.

Сегодня перед Росатомом стоит задача глобального технологического лидерства, экспорт российских высоких технологий. Именно поэтому Росатом строит АЭС за границей. Но просто строить невозможно, нужно готовить кадры. Это, во-первых, ответственный подход по безопасности, а во-вторых, на долгие годы вперед завязывается тесное сотрудничество: партнер становится зависимым (в хорошем смысле этого слова) от российского «мирного» атома.

Турецкая проектная компания АО «АЭС «АККУЮ», учрежденная российской стороной, приняла на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию и эксплуатации атомной станции в составе четырех энергоблоков проекта «АЭС-2006» с реакторами ВВЭР-1200. В Межправительственном соглашении также говорится о бесплатном получении образования гражданами Турецкой республики для дальнейшей работы на АЭС «АККУЮ». Студенты, прибывшие в Россию, будут обучаться в Институте атомной энергетики национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ на протяжении шести с половиной лет. Конкурс на обучение был высоким: на 50 мест подали заявки около 10 тысяч студентов турецких технических университетов (Фырат, Анкара, Ялова, Хачеттепе, Йылдыз, Эрджиес, Стамбул). Преподаватели НИЯУ МИФИ протестировали претендентов и отобрали кандидатов на обучение в России за счет средств федерального бюджета. Министерство образования и науки России на 2011 год выделило Государственной корпорации «Росатом» 50 квот на обучение граждан Турции. Им будет выплачиваться академическая стипендия и ежемесячное денежное пособие от АО « АЭС «АККУЮ». Проектная компания также берет на себя расходы по дополнительному медицинскому страхованию и оплачивает раз в год перелет студентов Москва-Анкара-Москва.

Первый год обучения, который начнется в ближайшие дни на подготовительном факультете НИЯУ МИФИ, включает в себя базовый курс по русскому языку, изучение математики, физики, химии и других общетехнических дисциплин. Через год после успешного окончания подготовительного факультета студенты приступят к изучению основной программы по специальности в виде лекций и семинарских занятий. Стажировки и практика на действующих российских атомных станциях по продолжительности более 30 недель запланированы на третий-пятый год обучения. Особое внимание будет уделено изучению вопросов безопасности АЭС: от выбора территории для строительства станции до выведения АЭС из эксплуатации.

К приему первой группы студентов из Турции уже всё готово. Жить турецкие студенты будут в комфортабельных одно- и двухместных комнатах с санузлами. Все они полностью оборудованы необходимой мебелью, свободным wi-fi во всех помещениях. После прохождения акклиматизации и получения первых знаний русского языка запланирована обширная внеучебная программа. Она направлена, в том числе, и на активную языковую практику студентов: участие в корпоративных мероприятиях (как института, так и университета), различные экскурсии и др.