"Газпром" нашел новое месторождение газа в рамках проекта "Сахалин-3"

Компания "Газпром" открыла новое месторождение газа на Киринском участке недр в рамках проекта "Сахалин-3". Пока оценка запасов вновь открытого месторождения не проведена. Потенциал будет оценен после испытаний поисковой скважины.



Новое месторождение - уже второе, открытое компанией на Киринском участке, отмечается в сообщении "Газпрома". В сентябре 2010 года российская монополия обнаружила здесь крупное Южно-Киринское месторождение, его запасы оцениваются в 260 миллиардов кубометров газа.