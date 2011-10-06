Россия готова к вступлению во Всемирную торговую организацию - Путин

Россия полностью готова к вступлению во Всемирную торговую организацию. Однако это возможно только на приемлемых условиях, заявил председатель Правительства РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет».



По словам Путина, власти России договариваются "с американскими и европейскими коллегами" о том, что при вступлении в ВТО "к России будут применяться стандартные условия". Премьер пояснил, что договоренности уже достигнуты по всем основным вопросам. Но теперь Россия вынуждена вновь договариваться с Грузией, которая ужесточила свои условия по приему России, отметил Путин. «У нас вопрос: наши основные партнеры в США и ЕС хотят или не хотят, чтоб мы вступили в эту организацию. Если хотят, то это все можно сделать достаточно быстро, но если нет, то можно и грузинскую проблему поднимать, и любую другую», – цитирует Путина ИТАР-ТАСС.



