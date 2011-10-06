Грузинские производители вина отказываются от поставки своей продукции на российский рынок. Виноделы Грузии предпочитают осваивать другие рынки, в том числе европейский.

По словам главы винной компании "Телиани вели" Шота Хобелия, сейчас менеджмент компании не планирует переговоров о возвращении продукции на российский рынок, поскольку со времени введения Россией эмбарго на грузинские вина, то есть за пять лет, появились другие приоритеты, пишут грузинские СМИ.

Директор "Телавского винного погреба" Зураб Рамазашвили заявил о том, что любое заявление "Роспотребнадзора" о возвращении грузинских вин и минеральных вод в Россию является политической игрой. Он напомнил, что после введения Россией эмбарго на грузинскую продукцию, Москва не раз заявляла о возможности его снятия. По его словам, переговоры с грузинской стороной об этом не проводились ни разу. Производитель известной минеральной воды "Боржоми" IDS Borjomi International вообще не видит смысла в переговорах с Россией. По данной представителей компании, информации о возвращении грузинской продукции на российский рынок на данном этапе у них нет. В начале сентября этого года IDS Borjomi International заявляла, что готова в кратчайшие сроки возобновить поставки минералки на российский рынок. В сообщении компании говорилось, что она располагает всеми технологическими и правовыми возможности для возобновления поставок, после того как об этом договорятся грузинские и российские власти.

"АН" сообщали, что запрет на поставки из Грузии "Боржоми", других минеральных вод, винной продукции Россия ввела в 2006 году.