Путин: Власти помогут только эффективным компаниям

При необходимости российские власти готовы помочь компаниям, но лишь тем, чьи риски не излишни. Об этом заявил глава Правительства РФ Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».



По словам премьера, власти видят "некоторые проблемы". "Да, мы знаем, некоторые проблемы есть, мы их видим, мы регулярно эту ситуацию обсуждаем с коллегами - с Центральным банком и с экономическим блоком правительства", - заявил Путин. "Мы видим, что некоторые компании подбираются к ситуации, мы видим это все, если потребуется, мы подставим плечо, поможем, но, конечно, только тем, кто сам эффективно работает и не проводит излишне рискованной экономической и корпоративной политики», - цитирует Путина РИА «Новости».