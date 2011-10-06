Набиулина: грядущая волна мирового кризиса будет меньше, чем в 2008-м

МЭРТ РФ допускает вероятность новой волны мирового финансово-экономического кризиса. Однако, она будет меньше, чем в 2008 году, сообщила в четверг глава ведомства Эльвира Набиуллина на форуме "Россия зовет!".

Министр отметила, что ее ведомство не пересматривает прогноз социально-экономического развития, несмотря на кризисные явления последних недель.

Кроме того, по словам Набиулиной, инфляция в России в этом году составит около 7%. Это - лучший результат в современной России, считает глава МЭРТ.