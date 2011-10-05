Глава российского правительства Владимир Путин примет участие в пленарной сессии третьего инвестиционного форума "Россия зовет!" 6 октября. Форум организован банком ВТБ Капитал.



Цели мероприятия: содействие привлечению инвестиций в экономику России, а также развитие диалога и партнерских отношений между российским бизнесом и международными инвесторами. В ходе тематических панелей и круглых столов будут обсуждаться такие темы, как: "Россия и мир: дорога к 2020", "Переосмысление модели роста - модернизация капитала", "Снятие ограничений развития - инфраструктура завтрашнего дня", "Управление инвестициями в России - вызовы и возможности", "Интернационализация российских рынков капитала".