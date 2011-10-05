В 2012 году Украина выделит на развитие вооружений 360 млн долларов

В 2012 году Украина намерена выделить 360 млн долл. на развитие вооружений. Об этом сообщил министр обороны Михаил Ежель. Планируется, в том числе, частично обновить самые важные образцы техники.



"Впервые в проекте государственного бюджета правительством заложены расходы, которые позволят начать финансирование программ развития вооружения и военной техники. На это предусмотрено 2,867 млрд грн (около 360 млн долл.), что в 3 раза больше, чем в 2011г.", - сказал Ежель. По словам министра, "это позволит остановить процесс снижения уровня технической готовности Вооруженных сил", передает РБК.