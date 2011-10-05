Путин: Правительство намерено полностью покрыть дефицит бюджета 2011г.

Правительство России намерено полностью покрыть дефицит бюджета 2011 года. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Правительство направит 719 миллиардов рублей.

Деньги будут направлены из дополнительных доходов на полное покрытие дефицита бюджета, передает РБК. Такое заявление Владимир Путин сделал на совещании по вопросам внесения изменений в бюджет 2011 года.



Бюджетный дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами. В случае превышения доходов над расходами возникает бюджетный профицит.