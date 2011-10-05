Стали известны сроки приватизации атомных ледоколов

Названы сроки приватизация атомных ледоколов. Заместитель генерального директора по эксплуатации флота ФГУП "Атомфлот" Андрей Смирнов сообщил о том, что приватизация атомных ледоколов возможна не ранее 2017 года."Атомфлот" объединяет все суда российского атомного ледокольного флота.

Смирнов пояснил, что до этого времени , пока не появится грузопоток, приватизация вряд ли будет возможна. "Если будет что-то планироваться к приватизации, то только новое поколение атомных ледоколов ", - отметил представитель ФГУП "Атомфлот". По его словам, в 2010 году грузопоток составил порядка 2,2-2,4 млн. тонн, передает Интерфакс. Появление грузопотока Смирнов связывает с окончанием строительства завода по сжижению газа на Ямале, которое запланировано на 2018 год, при этом завод будет давать 15,5 млн. тонн СПГ в год.

Президент РФ Дмитрий Медведев в сентября подписал указ, в котором исключил из списка запрещенных к приватизации предприятий атомный ледокольный флот. Министерство транспорта РФ планирует заказать строительство трех атомных ледоколов нового поколения до 2020 года.