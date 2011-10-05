Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в Чикаго, в ходе заседания Американо-российского делового совета, заявил о том, что России необходимо соблюдение баланса между социальной стабильностью и экономическим ростом.

По словам Шувалова, в последние три года российское правительство потратило много денег на поддержание социальной стабильности. "Для реформирования экономики необходимо время, а для него - социальная стабильность". - отметил вице-премьер РФ. Он пояснил, что здесь нужен очень тонкий баланс, и политики всегда должны учитывать оба фактора - социальную стабильность и экономический рост.

Шувалов отметил, что большинство населения России поддерживает нынешнюю политику правительства. Он сообщил, то несмотря на отставку с поста главы Министерства финансов Алексея Кудрина, финансово-экономическая политика страны не изменится. Напомним, после отставки Кудрина Шувалов курирует финансовый блок в правительстве.

В США первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов встретился с вице-президентом США Джозефом Байденом, с торговым представителем страны Роном Кирком, с помощником президента США по экономическим вопросам Майклом Майкфолом, а также с представителем комитета по изысканию бюджетных средств Палаты представителей Дэвидом Кэмпом и с председателем комитета по иностранным делам Конгресса США Илайен Рос-Лехтинен.

Байден и Шувалов обсудили вступление России в ВТО: вице-премьер выразил надежду на успешное завершение переговоров между Россией и Грузией о членстве РФ во Всемирной торговой организации.