На российском рынке акций во вторник настал «черный вторник»

Торги на рынке акций России завершились во вторник, 4 октября, настоящим обвалом. Случился «черный вторник».



Индекс РТС завершил торги на отметке 1 224,92 пункта, упав на 5,17%. ММВБ остановился на уровне 1 267,77 пункта (-5,72%).

Отметим, индекс ММВБ был на этом уровне в октябре 2009 года, РТС — в сентябре того же года, передает BFM.



Распродажи акций на российском фондовом рынке ускорились во второй половине вторника. Ухудшение внешней конъюнктуры и падение цен на нефть ниже 100 долларов за баррель привели к тому, что ведущие индексы провалились в среднем на 4,5%.

На этом фоне практически все голубые фишкистремительно падают в цене: Газпром к 16:15 мск потерял 4,3%, «Роснефть» - 6,4%, ЛУКОЙЛ - 3%, «Норильский никель» - 5,9%. Стоимость банков падает с опережением: заметно подешевели Сбербанк (-7%) и ВТБ (-5,5%).