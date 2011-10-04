Медведев в Нарьян-Маре провел заседание президиума Госсовета по проблемам ЖКХ

На заседании президиума Госсовета в Нарьян-Маре во вторник, 4 октября, обсуждались вопросы, связанные с повышением качества жилищно-коммунальных услуг.

«Тема, связанная с жилищно-коммунальным комплексом, из-за того, что в нашем ЖКХ очень много проблем, она такая неисчерпаемая, и, к сожалению, к ней приходится возвращаться регулярно», - сказал президент РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, серию мероприятий, посвящённых ситуации в ЖКХ, глава государства начал на минувшей неделе. Одно из них – с представителями местного самоуправления – состоялось в подмосковном Звенигороде, где Президент также познакомился в работой жилищно-коммунальной инфраструктуры; второе – с участием полпредов главы государства в федеральных округах – прошло в резиденции «Горки» накануне. В Нарьян-Маре Дмитрий Медведев призвал к максимально жестким и эффективным решениям, еще раз напомнив, что в нашей стране «проблема ЖКХ актуальна от юга до Арктики». По его словам, в ближайшее время, необходимо провести еще одну прокурорскую проверку - по расходованию бюджетных средств на ЖКХ. На заседании президиума Госсовета речь шла об улучшении состояния инфраструктуры ЖКХ, эффективности управления объектами жилищного фонда, деятельности органов власти по координации и надзору в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Глава государства напомнил, что по его распоряжению утверждены новые Правила предоставления коммунальных услуг. Ими установлены чёткие требования к качеству этих услуг, юридические механизмы для защиты прав граждан.

Президент выступил сразу с несколькими инициативами. Он предложил провести еще одну прокурорскую проверку расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ, а также создать единый информационный ресурс управляющих компаний, на котором граждане могли бы получать всю информацию о тарифах и платежах.



