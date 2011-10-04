Путин с губернатором Тульской области Груздевым обсудил инвестиционные проекты

Премьер-министр РФ Владимир Путин во вторник встретился с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым. На встрече глава правительства и глава региона обсуждали инвестиционные проекты, которые реализуются в области.

В Алексине в ближайшее время планируется закладка первого камня нового производственного комплекса. На предприятии будет создано 700 высококвалифицированных рабочих мест с достаточно высоким уровнем заработной платы. Ожидается, что она превысит среднеобластные показатели в два раза.

Владимир Груздев также сообщил, что в Тульской области работает специальная программа, которая предусматривает налоговые льготы для инвесторов. Глава правительства Владимир Путин заметил, что это хороший стимул для бизнеса.