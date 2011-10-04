Беларусь меняет курс: ставка на развитие предпринимательства

Минск по сути заявил во вторник о том, что в новейшей истории Белоруссии произошел крутой поворот: экономический базис "в лице" промышленного госсектора создан, пришла пора развивать "надстройку" - частный малый и средний бизнес.

"Партнеры сделали ставку на частный сектор как основу для своего экономического роста несколько раньше. Теперь это делает и Беларусь", - заявил министр экономики Беларуси Николай Снопков 4 октября на расширенном заседании Президиума Совета Министров с участием представителей белорусских деловых кругов.



"Крупный промышленный сектор является стержнем, платформой экономики, однако же единственно возможным мощным двигателем формирования устойчивого экономического роста является частный сектор, а именно малое и среднее предпринимательство", - - отметил Николай Снопков.

До сих пор Беларусь развивалась на основе использования мощного промышленного сектора, который создавал высокие темпы экономического роста, высокий уровень занятости при низкой безработице.

"Мы не стремились увеличить частный сектор экономики, в этом не было необходимости ввиду высоких темпов роста экономики, - сказал министр. - В итоге страна отстала от стран-партнеров по уровню вклада частного сектора в ВВП", сообщает агентство БЕЛТА.