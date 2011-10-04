Росатом: идет борьба с коррупцией

На заседании Наблюдательного Совета ГК «Росатом» одобрен доклад начальника управления защиты активов корпорации, генерал-лейтенанта милиции Виктора Братанова. В своем докладе В. Братанов сообщил: с 2008 г. по 2011 г. в Росатоме создана многоуровневая система противодействия коррупции. Она включает внутренний контроль и аудит, контроль за соблюдением единого стандарта закупок и арбитраж, а также мероприятия по профилактике и предотвращению экономических преступлений.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом» Игорь Шувалов поручил продолжать реализацию программ по противодействию коррупции, сохраняя практику информирования общественности о результатах этой работы.

За три года наблюдается радикальное снижение числа допущенных руководством предприятий нарушений с признаками коррупционного поведения: количество фактов распоряжения имуществом без согласия собственника сократилось в 6 раз, количество действий, совершенных в интересах третьих лиц – в 8,5 раз, совершение сделок с заинтересованностью снизилось в 4,5 раза.

В сфере закупок Госкорпорации также произошли существенные изменения: к июлю 2011 года единый отраслевой стандарт внедрен на 278 предприятиях отрасли (91% от общего числа, до конца года планируется внедрение на 305 предприятиях). Ключевыми элементами системы закупок Росатома являются публикация конкурсной документации в открытом доступе в Интернете, а также публикация годовой программы закупок, что позволяет поставщикам лучше планировать свою деятельность.

Достигнутая экономия от внедрения прозрачной системы закупок в 2010 году составила 19,7 млрд. рублей, а за первое полугодие 2011 года – 11,6 млрд. рублей. При этом количество открытых конкурентных процедур выросло с 2 103 шт. в 2009 году до 34 879 шт. в 2011 году.

Вместе с тем, как было отмечено на заседании Наблюдательного Совета «Росатома», успешная деятельность по противодействию коррупции имеет и репутационные риски. Количество привлеченных к ответственности руководителей предприятий Госкорпорации (48 человек) и количество уволенных директоров (12 человек) воспринимается общественностью неоднозначно. Передача материалов по итогам контрольных и проверочных мероприятий в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел ( 12 ) также становится важной информацией для общественности.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Наблюдательного Совета Росатома Игорь Шувалов высказался в поддержку открытого представления результатов борьбы с коррупцией обществу, не смотря на возникающие репутационные риски: «Это важно, что железным правилом в Росатоме является не укрывательство и не защита чести мундира, а выявление нарушений и представление обществу таких сведений…То, что в Росатоме вы не скрываете информацию о выявленных нарушениях, передаете материалы в правоохранительные органы, а также делаете это достоянием общественности правильно, именно так и следует продолжать эту важную работу».

Справка «АН»

На сегодняшний день в системе противодействия коррупции в ГК «Росатом» работают 357 контролеров как в центральном аппарате, так и на предприятиях отрасли. Для сравнения: в 2007 году в Федеральном агентстве по атомной энергии в штате числилось только 7 контролеров. По мере выстраивания системы противодействия коррупции число проверок возросло с 32 в 2008 году до 274 в 2011 году.