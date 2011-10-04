Доллар продолжает обновлять максимумы с лета 2009 года

Курс доллара США расчетами "завтра" на открытии торгов ММВБ во вторник вырос сразу на 23 копейки до 32,7469 рубля, курс американской валюты расчетами "сегодня" прибавил почти 21 копейку и достиг 32,7417 рубля.

В отличие от доллара, курс евро расчетами "завтра" снизился почти на 10 копеек до 43,2700 рубля, курс единой европейской валюты расчетами "сегодня" потерял 12 копеек и составил 43,2811 рубля.

В течение дня котировки рубля будут колебаться в диапазоне 32,50-32,80 рубля за доллар, прогнозируют аналитики.