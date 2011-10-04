Делегация Петербурга представляет свои проекты в Мюнхене

Сегодня в Мюнхене в 14-й раз начнет работу "Экспо Риал" - одна из крупнейших в Европе выставок по коммерческой недвижимости и инвестициям, - сообщил петербургский телеканал «100 ТВ»

На выставке в столице Баварии работает и стенд Санкт- Петербурга. Делегация из Севсерной столицы представит крупные инфраструктурные проекты. Среди них: планы развития "Пулково", строительства Западного скоростного диаметра, преобразования зоны Московская-Товарная, Апраксина двора, Новой Голландии и другие.

Все они должны продемонстрировать инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга. Петербуржцы представят зарубежным бизнесменам и объекты городской собственности, готовые к продаже с аукциона, в основном, это гостиницы.