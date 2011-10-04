В Санкт-Петербурге открылся ХIII Международный лесной форум
4 октября 2011, 17:13 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Представители 58 лесных регионов России и 12 зарубежных стран обсудят состояние лесного комплекса России. Лесной форум в Петербурге будет работать до 6 октября.
В его работе примут участие - руководители профильных министерств и ведомств, представители отраслевых вузов, союзов и ассоциаций, эксперты, топ-менеджеры лесных и лесопромышленных предприятий.
В программе форума запланировано проведение ряда «круглых столов» и семинаров, на которых будут обсуждаться вопросы использования и охраны лесов. Обсудят специалисты и перспективы лесной сертификации, интенсивного ведения лесного хозяйства и повышение эффективности лесопользования, привлечения финансирования в проекты ЛПК, роль лесного хозяйства в развитии ЛПК России.
В рамках форума состоится конференции «Лесная энергия», на которой будут рассмотрены вопросы необходимости формирования внутреннего рынка потребления биотоплива, модернизации лесопильных производств.
В выставочном комплексе РЕСТЕК пройдут выставки – «Технодрев», «Деревянное строительство», «Транслес», «Регионы России. Потенциал ЛПК».