В Россию из монастыря на Афоне впервые доставят Пояс Богородицы (ВИДЕО)

В Россию из монастыря на Афоне впервые будет доставлена христианская святыня - Пояс Богородицы. Православные верят, что молитвы перед этой святыней помогают избавиться от бесплодия, благополучно выносить и родить ребенка.

Глава фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин сообщил, что пояс будет находиться в пределах российского государства в период с 20 октября по 23 ноября, посетит 12 городов.

Пояс Богородицы хранится на Афоне, куда женщинам доступ закрыт, а у россиянок появится редкая возможность поклониться святыне. 20 октября реликвию доставят с Афона в Санкт-Петербург. Далее на Урал, потом в Норильск и другие города. В каждом городе она будет находиться 3-4 дня. Последним пунктом маршрута станет Москва (19-23 ноября).

Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, пояс и риза Божией Матери незадолго до Ее Успения были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и из поколения в поколение хранились в Палестине. Ватопедские монахи хранят святыню на протяжении многих лет.