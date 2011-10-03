Христенко: мы на новом витке развития, но не все это понимают

Министр промышленности и торговли Виктор Христенко в понедельник на рабочей встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым доложил, что Россия и страны ТС, по сути, начали жить в принципиально другой обстановке.

"1 июля этого года был судьбоносный момент, когда Таможенный союз полноправно вступил в исполнение своих обязательств, и это означало для всех снятие внутренних границ и перенесение всех видов контроля на внешние границы" - подчеркнул Виктор Христенко во время обсуждения с главой государства вопросов текущей деятельности Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а также дальнейшие шаги по формированию Единого экономического пространства.

Глава минпрома отметил, что "не все это, может быть, понимают, но жители особенно приграничных территорий это очень хорошо на себе почувствовали, поскольку многие даже технические барьеры просто ушли из их жизни".

Это отражается ещё на объективных показателях: по темпам первого полугодия, рост товарооборота составил более 40 процентов.

Это не только энергоносители, но, по сути, вся гамма, вся номенклатура продукции.

И мы приближаемся к следующей важной дате – 1 января 2012 года, когда целый пакет уже подписанных и ратифицированных соглашений по Единому экономическому пространству вступит в силу.

Над этим сейчас идёт активная работа.