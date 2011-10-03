Дмитрий Медведев разрешил приватизировать атомные ледоколы

Президент РФ Дмитрий Медведев исключил из списка запрещенных к приватизации атомный ледокольный флот России.



В указе главы государства от 28 сентября № 1256, размещенного в базе нормативных и распорядительных документов Кремля,перечислены объекты и предприятия, находящиеся в федеральной собственности, приватизация которых запрещена.



Из них исключены атомный ледокольный флот и причалы, предназначенные для его обслуживания, передает РИА Новости.



Указ российского президента позволит акционировать ФГУП "Росатомфлот" с сохранением 100 % этого предприятия в собственности государства. Планируется, что предприятие останется под управлением госкорпорации "Росатом".