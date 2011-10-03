Цена российского газа для Белоруссии в 2012 году составит 288 долларов

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету Александр Антоненко сообщил, что цена российского газа для Белоруссии на 2012 год составит 288 долларов за 1 тыс. куб.м.



В ходе заседания, рассказывая о работе над проектом республиканского бюджета на 2012 год, депутат отметил, что при разработке этого документа часто "звучит цифра $288 за тысячу кубических метров" как одна из возможных цен на газ для Белоруссии в 2012 году с учетом понижающего интеграционного коэффициента, передает БЕЛТА.



