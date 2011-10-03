Вторая нитка газопровода "Северный поток" уже протянута на 700 километров, заявил на встрече с премьером Владимиром Путиным председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер. Первая очередь будет запущена 8 ноября.



По словам Миллера, вторая нитка составляет "около 60 процентов от всей протяженности второй трубы". "При этом мы сейчас, с вводом первой нитки, запускаем второй, очень важный и ответственный этап экологического мониторинга", - цитирует главу Газпрома ИТАР-ТАСС. "Сейчас на первые 3 года мы определили объем финансирования на постоянный экологический мониторинг в 40 млн евро", - доложил Миллер. Глава Газпрома подчеркнул, что строительство первой нитки "Северного потока" уже завершено, идут пусконаладочные работы и заполнение трубы газом.