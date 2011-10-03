Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил о том, что газопровод "Северный поток" заработает 8 ноября. Об этом Миллер доложил главе правительства Владимиру Путину.



По словам Миллера, строительство "первой нитки закончено", передает РБК. "Ведутся пусконаладочные работы, и идет заполнение трубы газом. Сегодня, Владимир Владимирович, я готов вам назвать точную дату, когда газопровод будет веден в строй. Это 8 ноября 2011г. Как говорили в старые времена - к ноябрьским праздникам", - доложил Миллер. По словам главы Газпрома, можно было бы рассмотреть возможность создания дополнительных ниток "Северного потока" в рамках уже созданного коридора.