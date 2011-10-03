Курс доллара вырос на 41 копейку

Первые торги в октябре на российском рынке акций начались существенным снижением основным индикаторов.За первую минуту торгов индекс ММВБ упал на 2,76%, индекс РТС опустился на 2,13%.



При открытии бивалютная корзина (включает $0,55 и EUR0,45) подскочила до 37,45-37,5 рубля, на 25-30 копеек к уровню предыдущего закрытия. Курс доллара расчетами "завтра" на открытии валютных торгов в понедельник вырос на 41 копейку - до 32,64 рубля. Ранее глава Центробанка Сергей Игнатьев заявил, что верхний предел плавающего коридора бивалютной корзины составляет 37,5 рубля.