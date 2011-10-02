Турция отказалась от закупок российского газа

Турция отказалась от газового контракта с Россией. Министр энергетики Турции Танер Йылдыз накануне заявил, что его страна отказывается от закупок российского газа по "западному маршруту".



Решение турецкий министр объяснил тем, что Россия не захотела предоставить Турции скидку на топливо. Танер Йылдыз подчеркнул, что прекращение контракта никак не отразится на отношениях между двумя странами. Речь идет о поставке около 6 миллиардов кубометров газа в год, которая сейчас осуществляется через газопровод на Балканах. Договор был заключен в 1986 году. Действующий контракт на поставку газа заканчивается в декабре 2011 года.



Напомним, 29 сентября министр энергетики Турции предупредил, что страна намерена отказаться от импорта российского газа. Турция получает российский газ по двум направлениям: западному, через Украину и Болгарию, и по газопроводу "Голубой поток", проложенному по дну Черного моря, напрямую из России.