Портрет Ломоносова украсит 2 рубля

3 октября банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля серии "Выдающиеся личности России", посвященную 300-летию со дня рождения ученого-естествоиспытателя М.В. Ломоносова.



Серебряная 2-рублевая монета к 300-летию М.В. Ломоносова изготовлена из сплава 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма. Тираж монеты 5000 штук, сообщает РИА Новости.

Кроме этого будет выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля "Год Испании в России и Год России в Испании". По информации www.dni.ru, в тот же день будут выпущены в обращение: серебряная 3-рублевая монета серии "Лунный календарь" с изображением дракона; серебряные монеты номиналом 3, 25 и 100 рублей, золотые монеты номиналом 50, 100, 200 и 10 тысяч рублей серии "Сохраним наш мир" (переднеазиатский леопард); в рамках эмиссионной программы – монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии "Города воинской славы" (Елец).



