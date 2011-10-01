Джордж Сорос поделился мнением, как можно избежать новой волны рецессии

Известный американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос рассказал, как можно избежать новой волны рецессии в мире. Сорос считает, что политики больше не могут сдерживать развитие экономического кризиса.

По мнению американского финансиста, обстановка на финансовых рынках толкает мир в новую фазу экономического кризиса. Миллиардер сказал, что европейские лидеры, во избежании погружения экономики в депрессию, должны предпринять три шага: создать единое казначейство, рекапитализировать банки и защитить уязвимые государства, пишут европейские СМИ.

"И банки и облигации таких стран, как Италия и Испания необходимо защищать. Для того, чтобы снизить давление на облигации таких стран, как Италия, Европейскому центробанку придется понизить базовую учетную ставку", - считает он.

В настоящее время, по мнению Сороса, наиболее важная задача - установить защиту от распространения греческого дефолта.