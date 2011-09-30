Росатом продлил контракт на строительство АЭС в Болгарии

Очередное дополнение к соглашению, продлевающее основной документ до 31 марта 2012 года, о строительстве АЭС «Белене» в Болгарии подписали ЗАО «Атомстройэкспорт» и НЭК Болгарии, сообщил замглавы Росатома Кирилл Комаров.

Кроме того, российская сторона готова дать кредит Болгарии на сумму пока еще не подписанного генерального контракта на строительство АЭС.

«Мы в соответствии с пожеланиями болгарского премьера Бойко Борисова привлекли зарубежных инвесторов - финскую компанию Fortum и французскую Altran - для участия в "Проектной компании "АЭС "Белене". 51% акций этой компании по настоянию болгарской стороны будет принадлежать болгарскому заказчику - НЭК. Российская сторона прокредитует проектную компанию на сумму выполнения ЕРС-контракта (генерального контракта на сооружение станции), если, конечно, будет подписан такой ЕРС-контракт», - цитирует Комарова Интерфакс.

Соглашение о строительстве станции было подписано в 2006 году, однако активное строительство до сих пор не началось. Основной документ неоднократно продлевался подписанием дополнений к нему. Подписанное в пятницу дополнение - 14-е.

В июне «Атомстройэкспорт» подал иск к НЭКу на сумму 58 млн евро за уже выполненные работы по проекту. НЭК заявлял о готовности подать встречный иск, однако пока этого не сделал. Стороны пока не подписали генеральный контракт на сооружение станции, сумма и схема финансирования окончательно не приняты. Однако Комаров утверждает, что Росатом не планирует отказываться от проекта, так как «нам важно здесь показать, что мы не бросаем своих проектов на полдороги».