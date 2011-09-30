Центральный Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у ОАО "АКБ "Кодекс". Банк "кодекс" не исполнял федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.



В связи с потерей ликвидности банк "Кодекс" не обеспечивал исполнение обязательств перед кредиторами, а также не предпринимал действий по восстановлению финансового положения. В АКБ "Кодекс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения соответствии с законом о банкротстве конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.