Шувалов: неприятно, что Кудрина с нами нет, но для рынков неприятностей не будет

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий с 27 сентября финансово-экономические вопросы в правительстве. заявил в четверг, что с уходом Алексея Кудрина с поста главы кабинета финансовых потрясений не ожидается.

"Неприятно, что Кудрина нет с нами, но никаких неприятностей для рынка не будет", - сказал Шувалов, "По бюджету главные решения приняты, заседание кабинета министров прошло, не ожидайте никаких сюрпризов", - добавил он.

Говоря о дальнейшей работе Минфина, Шувалов отметил, что "нет никаких поводов для волнений, финансовое ведомство - это очень профессиональная команда, подобранная за несколько лет", сообщает радио "Маяк".